Украину накроет антициклон Mashal: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 14 августа, будет солнечной, преимущественно без осадков. Украинцы могут ощутить на себе влияние магнитных бурь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцентр.
В своем сообщении Диденко отмечает, что 14 августа Украина окажется в зоне влияния антициклона по имени Mashal. Над страной сегодня разместится поле высокого атмосферного давления, поэтому повсюду будет сухо и солнечно.
Синоптик предупредила о магнитных бурях, поэтому украинцы могут испытать головные боли, мигрени, обострение сосудистых недугов. Уже завтра магнитное поле уравновешивается.
Температура в регионах будет разной:
- в центральной части страны солнечно, преимущественно без осадков. Днем температура поднимется до +22...+27 градусов;
- на Закарпатье и юге жарко - временами до +30...+31 градуса;
- в северных областях также солнечно и без осадков, однако местами возможен кратковременный дождь. Будет тепло: +24...+26 градусов;
- на востоке солнечно, местами кратковременный дождь. Температура воздуха будет достигать +26...+29 градусов.
Фото: погода в Украине на 14 августа (www.meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
В столице сегодня будет сухо и тепло. Днем термометры будут показывать невысокие +23 градуса. Облачно с прояснениями, без осадков.
Напомним, что ранее климатологи предупреждали о глобальных переменах в погоде.
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