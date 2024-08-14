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Украину накроет антициклон Mashal: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Украина, Среда 14 августа 2024 07:00
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Украину накроет антициклон Mashal: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине сегодня, 14 августа, будет солнечной, преимущественно без осадков. Украинцы могут ощутить на себе влияние магнитных бурь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцентр.

В своем сообщении Диденко отмечает, что 14 августа Украина окажется в зоне влияния антициклона по имени Mashal. Над страной сегодня разместится поле высокого атмосферного давления, поэтому повсюду будет сухо и солнечно.

Синоптик предупредила о магнитных бурях, поэтому украинцы могут испытать головные боли, мигрени, обострение сосудистых недугов. Уже завтра магнитное поле уравновешивается.

Температура в регионах будет разной:

  • в центральной части страны солнечно, преимущественно без осадков. Днем температура поднимется до +22...+27 градусов;
  • на Закарпатье и юге жарко - временами до +30...+31 градуса;
  • в северных областях также солнечно и без осадков, однако местами возможен кратковременный дождь. Будет тепло: +24...+26 градусов;
  • на востоке солнечно, местами кратковременный дождь. Температура воздуха будет достигать +26...+29 градусов.

Украину накроет антициклон Mashal: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 14 августа (www.meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

В столице сегодня будет сухо и тепло. Днем термометры будут показывать невысокие +23 градуса. Облачно с прояснениями, без осадков.

Напомним, что ранее климатологи предупреждали о глобальных переменах в погоде.

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