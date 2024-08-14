Украину накроет антициклон Mashal: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 14 августа, будет солнечной, преимущественно без осадков. Украинцы могут ощутить на себе влияние магнитных бурь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцентр.

В своем сообщении Диденко отмечает, что 14 августа Украина окажется в зоне влияния антициклона по имени Mashal. Над страной сегодня разместится поле высокого атмосферного давления, поэтому повсюду будет сухо и солнечно.

Синоптик предупредила о магнитных бурях, поэтому украинцы могут испытать головные боли, мигрени, обострение сосудистых недугов. Уже завтра магнитное поле уравновешивается.

Температура в регионах будет разной:

в центральной части страны солнечно, преимущественно без осадков. Днем температура поднимется до +22...+27 градусов;

на Закарпатье и юге жарко - временами до +30...+31 градуса;

в северных областях также солнечно и без осадков, однако местами возможен кратковременный дождь. Будет тепло: +24...+26 градусов;

на востоке солнечно, местами кратковременный дождь. Температура воздуха будет достигать +26...+29 градусов.

Фото: погода в Украине на 14 августа (www.meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

В столице сегодня будет сухо и тепло. Днем термометры будут показывать невысокие +23 градуса. Облачно с прояснениями, без осадков.