Скоро буде "перебудова". Як довго антициклон Mashal протримається над Україною

Як довго протримається антициклон Mashal над Україною

"На нашу територію поширює вплив антициклон Mashal. Його конфігурація сягає від Скандинавії до Чорного моря. Це забезпечує нам погоду без опадів. Поки що в ньому повітряні потоки з північного заходу переважають. Тому і повітря в нас досить свіже і немає високих значень температури", - розповіла експертка.

За її словами, ясна погода без опадів протримається в Україні до кінця робочого тижня.

"А ось в п'ятницю вже буде певна перебудова. З 16-го до 17-го серпня будуть вищі показники температури. В Україні в денні години буде 27-34 градуси тепла. А в суботу у південно-західних та південних областях місцями буде сильна спека 35-37 градусів. У неділю буде схожа ситуація", - додає Птуха.

Оскільки на вихідних вплив антициклону знизиться, то на території України подекуди виникатиме хмарність і підвищуватиметься температура.

"Фронтальні системи із заходу можуть надходити й, відповідно, провокувати короткочасні грози у Західних областях на вихідних", - говорить експертка.

Також вона додала, спостерігатиметься локальне явище, характерне для літа, коли часто в другій половині дня від прогрітих поверхонь тепле повітря піднімається і від цього йде розвиток купчасто-дощових хмар.

"Такі процеси будуть переважно у північно-західних областях. Далі антициклон перебуватиме на північний схід від території України, а ми будемо у його південній частині. Це означає, що у більшості регіонів буде утримуватися погода без опадів, але водночас уже не буде такої стабільно ясної і безвітряної погоди, як зараз", - пояснює Птуха.

Поширення антициклону Mashal (скриншот)

Як антициклони впливають на погоду

"Mashal, як і всі антициклони, забезпечує нам погоду без опадів, тобто в антициклоні завжди в нас відбувається рух повітря - воно опускається, що відповідно перешкоджає утворенню хмар та відповідно опадів, тому у нас така зараз ясна й спокійна погода", - каже метеорологиня.

Птуха наголосила, що гідрометеорологічний центр може надавати точний прогноз на 5 днів та попередній - на 7 днів. За їхніми даними, у найближчий тиждень нового антициклону не передбачається.