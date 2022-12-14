ua ru
Ср, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Instagram тестирует "откровенные истории" и еще несколько функций: что известно

Новина українською →
Среда 14 декабря 2022 16:39
Instagram тестирует "откровенные истории" и еще несколько функций: что известно Фото: Instagram вводит обновления для пользователей (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Социальная сеть Instagram, принадлежащая американской компании Meta Platforms, начала тестирование ряда новых функций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meta .

Заметки

Первое обновление – заметки. Это краткие сообщения длиной до 60 символов, содержащие только текст и эмодзи. Чтобы оставить заметку, нужно перейти в верхнюю часть папки "входящие", выбрать подписчиков, на которые вы подписались, или людей в вашем списке близких друзей, и ваша заметка появится в верхней части папки "входящие" в течение 24 часов.

"Откровенные истории" (Candid stories)

"Мы тестируем новые функции в Stories, чтобы помочь людям проще делиться спонтанными интересными событиями, чтобы создать еще более крепкие связи с друзьями", – пояснили в кампании.

В сообщении говорится, что "откровенные истории" это новый способ, с помощью которого вы и ваши друзья сможете зафиксировать и поделиться тем, что вы сейчас делаете, в истории, которую видят только те, кто тоже делится своими.

Профиль группы

После обновления люди могут создавать и присоединяться к групповым профилям, чтобы делиться публикациями и историями в специальном совместном профиле с друзьями.

"Люди часто создают групповые чаты в Instagram, чтобы делиться развлекательным содержимым, общаться воспоминаниями и строить планы с друзьями. Мы тестируем новые функции, чтобы предоставить людям больше возможностей для сотрудничества и общения с друзьями в группах", - добавили в Meta.

Напомним, Instagram презентовал новую функцию, позволяющую профессиональным аккаунтам планировать размещение постов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Instagram
NEWS
У Зеленского сделали заявление о финале войны с Россией: когда это может произойти
У Зеленского сделали заявление о финале войны с Россией: когда это может произойти
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян