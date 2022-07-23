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Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

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Україна, Субота 23 липня 2022 09:32
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога Фото: Росія втратила в Україні вже близько 39 240 своїх військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу українські бійці знищили ще 240 окупантів. Загалом Росія вже втратила у війні близько більш як 39 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 39240 (+240) осіб ліквідовано,
  • танків - 1708 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 3929 (+9) од,
  • артилерійських систем - 864 (+1) од,
  • РСЗВ - 253 (+2) од,
  • засоби ППО - 113 (+0) од,
  • літаків - 221 (+0) од,
  • гелікоптерів - 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+1),
  • крилаті ракети - 167 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2820 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 72 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили майже сотню окупантів на півдні за добу.

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Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
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