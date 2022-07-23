Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Росія втратила в Україні вже близько 39 240 своїх військових (Getty Images)

За минулу добу українські бійці знищили ще 240 окупантів. Загалом Росія вже втратила у війні близько більш як 39 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.