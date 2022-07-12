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Скільки торгових суден пройшло до портів на Дунаї: відповідь Мінінфраструктури

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Україна, Вівторок 12 липня 2022 20:59
Скільки торгових суден пройшло до портів на Дунаї: відповідь Мінінфраструктури Фото: торгові судна почали прибувати до українських портів на Дунаї (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

До дунайських портів України через гирло Бистре вже пройшли 16 торгових судів. Ще близько 90 чекають на рейді Сулінського каналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра інфраструктури України Юрія Васькова.

"За останні чотири доби вже 16 суден пройшли гирлом Бистре. Плануємо зберігати такий темп. Відновлення судноплавства по цьому каналу є важливим кроком, який також дозволить розвантажити рейд каналу Суліна і прискорити експорт зернових", - розповів Васьков.

За його словами, зараз Україна веде переговори з Румунією та Єврокомісією щодо збільшення проходжень через Сулінський канал.

Варто зауважити, що доступ до українських портів на Дунаї через гирло Бистре з'явився після того, як ЗСУ звільнили острів Зміїний від окупантів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Військово-морські сили ЗС України долучилися до організації перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море.

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