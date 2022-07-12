Сколько торговых судов прошло к портам на Дунае: ответ Мининфраструктуры
К дунайским портам Украины через устье Быстрое уже прошли 16 торговых судов. Еще около 90 ждут на рейде Сулинского канала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Васькова.
"За последние четверо суток уже 16 судов прошли через устье Быстрое. Планируем сохранять такой темп. Возобновление судоходства по этому каналу является важным шагом, который также позволит разгрузить рейд канала Сулина и ускорить экспорт зерновых", - рассказал Васьков.
По его словам, сейчас Украина ведет переговоры с Румынией и Еврокомиссией относительно увеличения прохождений через Сулинский канал.
Стоит заметить, что доступ к украинским портам на Дунае через устье Быстрое появился после того, как ВСУ освободили остров Змеиный от оккупантов.
Напомним, ранее стало известно, что военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море.
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