ua ru
Нд, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Скільки суден вийшло з портів України від початку дії "зернової угоди": Зеленський дав відповідь

Новость на русском →
Неділя 14 серпня 2022 00:35
Скільки суден вийшло з портів України від початку дії "зернової угоди": Зеленський дав відповідь Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Від початку дії "зернової угоди" з українських портів вийшли 16 суден. Перевезено майже півмільйона тонн агропродукції до семи країн у Європі, Азії та Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що успіхи в експорті дозволили знизити гостроту продовольчої кризи, а також дали певну надію на спокій споживачам.

"У перспективі може допомогти повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного. Звичайно, якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи та не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів", - наголосив президент.

Зеленський також розповів, що за неповних два тижні з портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" - вдалося експортувати обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць.

"Це дає українцям робочі місця, приносить кошти, які необхідні для нашої посівної наступного року, а також підвищує доходи нашого державного бюджету", - додав глава держави.

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН.

До слова, контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей