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Скільки російських військових в Криму: оцінка США

Автор: Анастасія Рокитна

Росія перекинула додатково в окупований Крим 15-25 тисяч своїх військових. За оцінкою місії США в ОБСЄ, чисельність військовослужбовців Росії на півострові становить 31 500 осіб.

Про це заявив представник місії США в ОБСЄ Кортні Австріан на спеціальному спільному засіданні Форуму із співробітництва у галузі безпеки і Постійної ради у Відні, повідомляє "Крим Реалії".

Згідно інформації, отриманої з доступних джерел, зараз у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж коли-небудь з 2014 року, повідомив Австріан.

"Росія перекинула 15-25 тисяч військовослужбовців у Крим або ближче до кордонів України. У це число входять піхота, танкові батальйони, вертольоти, засоби ППО", - розповів представник місії США в ОБСЄ.

У Криму, за оцінками США, чисельність військовослужбовців Росії становить 31 500 осіб, а також розгорнуті сучасні системи протиповітряної оборони, такі як С-400, винищувачі і крилаті ракети берегової оборони.

Нагадаємо, Секретар Радбезу Росії заявив про "можливості терактів" в Криму з боку України.

Зазначимо, загін російських бойових кораблів вийшов на навчання в Чорне море. У Чорне море нині прямують і кораблі НАТО.

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