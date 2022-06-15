Скільки зброї не вистачає Україні: ЗМІ порівняли поставки і запити

Україна з початку повномасштабного вторгнення отримує від партнерів озброєння. Проте наданої техніки значно менше, ніж заявлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Найгірше з поставками реактивних систем залпового вогню. Україна запросила у партнерів близько 300 одиниць, але поки отримала тільки 50. Це шоста частина потреби. Також Україні потрібно близько 1000 гаубиць. Поки запит виконаний тільки на чверть, тобто 250 одиниць.

За попередніми даними, найкраще йдуть справи з танками. Союзники надали Україні понад 50% від запиту. Українські військові отримали близько 270 танків з 500.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявляли, що Україні зараз не вистачає зброї. ЗСУ отримали всього десяту частину від загальних потреб.

При цьому Володимир Зеленський знову закликав Захід надати Україні протиракетну зброю.

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