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Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні

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Київ, Вівторок 14 червня 2022 22:33
Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна зараз більш за все потребує сучасних систем ППО. Це дозволить військовим збивати більшість ракет, якими Росія атакує українські населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає в достатній кількості, але саме в нашої держави й саме зараз - найбільша у Європі потреба в такій зброї", - підкреслив Зеленський.

За його словами, не може бути виправдань тому, що деякі країни затягують постачання систем ППО. Адже Україна просила про надання відповідного озброєння ще задовго до повномасштабного вторгнення.

При цьому президент додав, що цього тижня він провів велику кількість переговорів з представниками країн, які можуть надати Україні системи ППО.

Нагадаємо, раніше замміністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що Україні зараз не вистачає зброї. Наша країна отримала лише десяту частину від загальних потреб.

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Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні
Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні
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