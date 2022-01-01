Зеленський призначив командувача Сил територіальної оборони ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Зазначається, що 1 січня 2022 року вводиться в дію Закон України "Про основи національного спротиву". Відповідно до цього закону провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Галушкін був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові у 2001-2002 роках. З 2014 року він брав участь у складі сил та засобів, які залучаються до Антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил) на території Донецької та Луганської областей.

З червня 2014 року до січня 2015-го Галушкін виконував обов’язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Після того як Високомобільні десантні війська стали окремим родом військ ЗСУ, Юрій Галушкін був призначений заступником командувача.

З грудня 2019 року він проходив службу на посаді головного інспектора Міністерства оборони України, а з середини 2020 року – заступника головного інспектора.

"За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бригадний генерал Юрій Галушкін нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів", - йдеться в повідомленні.