Скільки HIMARS та схожих систем отримала Україна від США: відповідь Данілова

Він зазначив, що передача HIMARS дозволила силам України завдавати ударів по російських цілях за лінією фронту, які раніше були поза досяжністю для наших бійців.

"Дев'ять HIMARS та аналогічних ракетних комплексів уже діють в Україні, росіяни беззахисні перед ними і дуже стурбовані", - каже Данілов.

При цьому секретар РНБО підкреслив, що з такою кількістю відповідних ракетних систем Україна поки може вести лиш оборонну війну, для наступу - треба набагато більше.

Додамо, про прибуття перших ракетних систем HIMARS в Україну зі США стало відомо наприкінці червня.

Нагадаємо, нещодавно США пообіцяли передати Україні новітні ППО та ще більше HIMARS.

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