Обстріл Харківської області: через атаки поранена дитина та двоє дорослих
Російські війська обстріляли Чугуївський район в Харківській області. Внаслідок чого постраждала дитина та твоє дорослих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радниці голови Харківської облради Наталії Попової.
"У Чугуївському районі під час обстрілу поранення отримала дитина 11 років. І 2 дорослих", - написала вона.
Нагадаємо, ввечері 26 червня російські війська також били по Чугуївській громаді в Харківській області. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна постраждала.
Додамо, що підрозділи російських військ продовжують активно обстрілювати Харків і прилеглі населені пункти. У Міноборони пояснили, навіщо це РФ.
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