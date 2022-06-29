ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріл Харківської області: через атаки поранена дитина та двоє дорослих

Новость на русском →
Харківська область, Середа 29 червня 2022 15:13
Обстріл Харківської області: через атаки поранена дитина та двоє дорослих Фото: російські окупанти обстріляли Чугуївський район (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська обстріляли Чугуївський район в Харківській області. Внаслідок чого постраждала дитина та твоє дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радниці голови Харківської облради Наталії Попової.

"У Чугуївському районі під час обстрілу поранення отримала дитина 11 років. І 2 дорослих", - написала вона.

Нагадаємо, ввечері 26 червня російські війська також били по Чугуївській громаді в Харківській області. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна постраждала.

Додамо, що підрозділи російських військ продовжують активно обстрілювати Харків і прилеглі населені пункти. У Міноборони пояснили, навіщо це РФ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
DAILY
"Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом