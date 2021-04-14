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Скільки ПВК працюють в Україні: відповідь силовиків

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 10:03
Скільки ПВК працюють в Україні: відповідь силовиків Фото: в Україні можуть діяти близько 8 ПВК (facebook.com/Omega Consulting Group)
Автор: Олег Черниш, Ігор Литвиненко

В Україні зараз функціонує близько восьми приватних військових компаній (ПВК). При цьому більшість компаній залишаються в "сірій зоні" і публічно не розкривають свою діяльність.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна на ринку ПВК, йдеться в матеріалі "Солдати "сірої зони". Як працюють українські ПВК і коли їх легалізують".

Водночас джерело РБК-Україна в правоохоронних органах, який знайомий з даною тематикою, запевняє, що інформація про вісім ПВК більш ніж перебільшена.

"Як тільки з'являються незаконні воєнізовані формування, як у випадку з Семенченко, вони потрапляють у поле зору спецслужб. Ми говоримо про підготовку "спеців" для участі в бойових операціях, торгівлі зброєю і т. д. Це все незаконно. Тоді як охоронні фірми, які називають себе ПВК, навіть не можуть використовувати зброю, крім гладкоствольної. Вони дещо перебільшують свою вагу", - пояснив співрозмовник видання.

Він додав, що силовики категорично не виступають проти легалізації ПВК як бізнесу. Однак робити це готові лише за наявності політичної волі.

"У будь-якому випадку, силові органи не хочуть втратити, грубо кажучи, монополію на насильство. Для нашої країни це може мати вкрай негативні наслідки", - підсумувало джерело.

Раніше РБК-Україна писало, що у Раді заявили, що легалізацію українських ПВК блокують західні країни.

Ситуація з врегулюванням діяльності ПВК в Україні повинна вирішитися до кінця 2021 року.

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