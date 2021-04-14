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Сколько ЧВК работают в Украине: ответ силовиков

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 10:03
Сколько ЧВК работают в Украине: ответ силовиков Фото: в Украине могут действовать около 8 ЧВК (facebook.com/Omega Consulting Group)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

В Украине сейчас функционирует около восьми частных военных компаний (ЧВК). При этом большинство компаний остаются в "серой зоне" и публично не раскрывают свою деятельность.

Об этом сообщают источники РБК-Украина на рынке ЧВК, говорится в материале "Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют".

В то же время источник РБК-Украина в правоохранительных органах, который знаком с данной тематикой, уверяет, что информация о восьми ЧВК более чем преувеличена.

"Как только появляются незаконные военизированные формирования, как в случае с Семенченко, они попадают в поле зрения спецслужб. Мы говорим о подготовке "спецов" для участия в боевых операциях, торговле оружием и т.д. Это все незаконно. Тогда как охранные фирмы, называющие себя ЧВК, даже не могут использовать оружие, помимо гладкоствольного. Они несколько преувеличивают свой вес", - пояснил собеседник издания.

Он добавил, что силовики категорично не выступают против легализации ЧВК как бизнеса. Однако делать это готовы лишь при наличии политической воли.

"В любом случае, силовые органы не хотят потерять, грубо говоря, монополию на насилие. Для нашей страны это может иметь крайне негативные последствия", - заключил источник.

Ранее РБК-Украина писало, что в Раде заявили, что легализацию украинских ЧВК блокируют западные страны.

Ситуация с урегулированием деятельности ЧВК в Украине должна решиться до конца 2021 года.

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Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют