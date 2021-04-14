Ситуація з українськими ПВК вирішиться до кінця року, - комітет з нацбезпеки
Ситуація з врегулюванням діяльності приватних військових компаній (ПВК) в Україні буде вирішено до кінця 2021 року. Наразі розробляється компромісний проект закону щодо цього питання.
Про це заявили в комітеті Верховної ради з нацбезпеки, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Солдати "сірої зони". Як працюють українські ПВК і коли їх легалізують".
Зокрема, заступник голови комітету ВР з нацбезпеки Мар'яна Безугла (СН) заявила, що підтримує легалізацію таких компаній. Нардеп упевнена, що ситуація вирішиться до кінця поточного року.
"У 2021 році ми прийдемо до стратегічного рішення щодо цього питання", - заявила парламентарій. Серед можливих варіантів рішення вона назвала прийняття за основу та доопрацювання проекту нардепа Василевської-Смаглюк.
Член комітету, який безпосередньо відповідає за питання законодавчої легалізації ПВК, колишній військовий волонтер Юрій Мисягін (СН) повідомив РБК-Україна, що в рамках робочої групи вже розробляє новий компромісний проект закону на цю тему.
"Законопроект розробляється. Він на фінальній стадії", - зазначив він, відмовившись повідомити подробиці документа і коли він буде презентований.
Новий проект закону, за його словами, лише частково заснований на документі, внесеному рік тому Василевською-Смаглюк.
Зазначимо, сьогодні українські приватні військові компанії перебувають на межі законності. Недавня операція СБУ з ліквідації ПВК екс-нардепа Семена Семенченка - яскраве тому підтвердження.
За версією слідства, Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.
Слідство вважає, що "ПВК Семенченка" могла співпрацювати з країнами Близького Сходу, наприклад з Іраком, Сирією і Афганістаном, на предмет організації поставок зброї.