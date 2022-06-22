Скільки біженців повернеться в Україну, якщо війна затягнеться: коментар демографа

За даними, які наводитьЛібанова, приблизно 3-3, 5 мільйонів наших громадян до початку війни працювали за кордоном. Тому в цілому в інших країнах зараз знаходяться 5,5-6 мільйонів українців.

"Якщо гаряча фаза війни закінчиться досить швидко - припустимо, до кінця літа, за кордоном залишаться 500-600 тисяч з тих, хто виїхав через війну. Якщо буде тягнутися більше року, боюся, що з 2,8 мільйонів цифра зросте до 5 мільйонів", - зазначає експерт.

На її думку, люди будуть продовжувати виїжджати з країни. А якщо гаряча фаза триватиме довго, то зворотний потік повністю припиниться.

Крім того, є ймовірність того, що переважна частина жінок, які там зараз знаходяться, знайдуть собі роботу, зможуть зняти прийнятне житло, діти будуть ходити в школу, дитсадок або університет. "Якщо в Україні у них житло не в тому стані, в якому б вони хотіли, втратили роботу - тоді не жінки повернуться. А чоловіки поїдуть до них, коли зможуть виїжджати", - попереджає про нову хвилю міграції Лібанова.