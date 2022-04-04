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Майже 80% біженців планують повернутися в Україну після війни

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Україна, Понеділок 04 квітня 2022 16:28
Майже 80% біженців планують повернутися в Україну після війни Фото: Майже всі біженці повернуться в Україну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість українських біженців (79%) планують повернутися в Україну після закінчення війни. Ще 10% опитаних не планують, а 11% - вагаються з відповіддю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Третина 35% опитаних вважають достатньою допомогу міжнародного співтовариства Україні, 43% - недостатньою, 23% не визначилися з відповіддю на це запитання.

Абсолютна більшість (89%) опитаних вірять у те, що Україна переможе в цій війні, лише 1% дають негативну відповідь (10% - вагаються з відповіддю).

Дії державного керівництва України під час російської агресії 78% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% - негативно (20% не змогли оцінити).

Опитування проводилося Центром Разумкова на пунктах пропуску через державний кордон України у Закарпатській області (пункти пропуску Ужгород, Малий Березний та Чоп (Тиса). Були опитані громадяни України віком від 16 років, що перетинали кордон України у зв’язку з воєнними діями. З 15 березня по 1 квітня 2022 року був опитаний 101 респондент, що перетинав державний кордон пішки чи автомобільним транспортом.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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