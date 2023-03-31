В Ровенской области НАБУ разоблачило судью на получении взятки

Следователи Национального антикоррупционного бюро разоблачили на получении взятки судью одного из районных судов Ровенской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАБУ.

Как установили работники ведомства, судья через адвоката требовал у гражданина предоставить 1100 долларов за закрытие дела по вождению в нетрезвом состоянии. Взяточник был разоблачен сразу после получения средств.

"Предыдущая правовая квалификация - ч.3 ст.368 УК Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении", - сказано в сообщении.