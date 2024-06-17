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"Сложно закрывать вакансии". Кого больше всего не хватает в гостиничной отрасли в Украине

Фото: Сотрудница отеля (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Руслан Кисляк

В гостинично-ресторанской сфере стало сложнее "закрывать" ряд вакансий. Проблема возникла из-за войны и миграции женщин за границу. Именно женщины составляли большинство работников в отелях.

Каких работников в гостиничной отрасли не хватает

По словам CEO Smart Education Hotel School Александра Черного, в последнее время стало более проблематично находить людей на разные вакансии в гостиничной отрасли.

Скажем, если до войны закрыть вакансию администратора или горничной было достаточно легко и это делали за несколько дней, то сейчас в некоторых регионах на поиск сотрудника уходит от нескольких недель до нескольких месяцев.

Особенно остро стоит этот вопрос, если нужно найти менеджеров среднего звена, руководителей и людей на вакансии, которые раньше традиционно занимали мужчины. Кроме того, сфере гостеприимства условно повезло, уверяет эксперт.

"В гостиничном и ресторанном бизнесе львиная доля сотрудников – женщины. Например, это 80% администраторов. Хаускипинг фактически на 100% состоит из женщин. И хотя закрыть эти вакансии стало сравнительно тяжелее, но не так сложно, как, например, найти водителей, экспедиторов, торговых представителей, сервис-менеджеров в тех областях, где замена мужчин женщинами очень проблематична", – говорит он.

Чтобы закрыть дефицит кадров, к примеру, в логистических компаниях, сфере грузовых перевозок, некоторые бизнесы уже сейчас готовы за свой счет обучать женщин на замену мужчинам.

Впрочем, ситуация отличается в зависимости от региона.

"В условно безопасных регионах – Львове и западнее – находить персонал немного проще. В центральных и восточных регионах это большая проблема. Понимают это и сами работники. Поэтому, когда спрос на персонал превышает предложение, те, кто готов работать, выдвигают более высокие требования по зарплатам. Люди на вакансии находятся, но стоят уже дороже", – констатирует Александр Черный.

Напомним, дефицит кадров в Украине может привести к падению производства и потере экономики. Дефицит кадров в Украине может оказать эффект домино – сначала предприятия сократят производство, а дальше потери ощутит вся экономика Украины.

О нехватке работников РБК-Украина сообщили и в "Киевпастрансе". На предприятии открыто более 1500 вакансий.

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