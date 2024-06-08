В "Киевпастрансе" не хватает до 30% сотрудников. Кого ищут больше всего
В КП "Киевпастранс" возник острый дефицит работников. На предприятии открыто более 1500 вакансий. Нехватка людей стала заметнее из-за миграции и мобилизациий. В то же время, сейчас работников достаточно, чтобы обслуживать имеющийся подвижной состав и инфраструктуру.
Об этом рассказали в пресс-службе "Киевпастранса" в ответ на запрос РБК-Украина.
Дефицит кадров в "Киевпастрансе". Кого больше всего не хватает
В коммунальном предприятии "Киевпсстранс" возник острый дефицит специалистов рабочих профессий, говорится в ответе на запрос РБК-Украина.
"Процент нехватки кадров достигает уже 27%. В частности, предприятие нуждается в слесарах по ремонту подвижного состава и колесных транспортных средств. Отдельная потребность есть в водителях автотранспортных средств категории "D" и "DE" (перевозки пассажиров общественного транспорта), опыт работы которых в соответствии с этих категорий составляет от 2 лет", – отмечают в предприятии.
В настоящее время на предприятии открыто более 1500 вакансий по разным направлениям, в частности:
- контроллер пассажирского транспорта;
- электрогазосварщик;
- механик автомобильной колонны;
- мастер по ежедневному техническому обслуживанию;
- токарь;
- аккумуляторщик;
- монтер колеи;
- механизатор;
- машинист автовышки и автогидроподъемника;
- электромонтер контактной сети (4, 5, 6 разряд);
- электромонтер по испытаниям и измерениям (5 разряд).
"Так, за последние годы из-за массовой миграции, мобилизации и других процессов в стране, дефицит сотрудников усилился. Сокращение штата работников не могло не сказаться на работе предприятия. Однако сейчас предприятие способно обслуживать имеющийся подвижной состав и инфраструктуру", – комментирует "Киепастранс".
Напомним, "Киевпастранс" приглашает мужчин и женщин на постоянную работу водителей автобусов, трамваев и троллейбусов. Главная задача – перевозка пассажиров и контроль технического состояния доверенного автобуса, трамвая или троллейбуса.
Также маршруты транспорта в Киеве можно найти онлайн. Движение некого общественного транспорта можно отслеживать на онлайн-карте.
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