В "Киевпастрансе" не хватает до 30% сотрудников. Кого ищут больше всего

В КП "Киевпастранс" возник острый дефицит работников. На предприятии открыто более 1500 вакансий. Нехватка людей стала заметнее из-за миграции и мобилизациий. В то же время, сейчас работников достаточно, чтобы обслуживать имеющийся подвижной состав и инфраструктуру.

Об этом рассказали в пресс-службе "Киевпастранса" в ответ на запрос РБК-Украина .

Дефицит кадров в "Киевпастрансе". Кого больше всего не хватает

В коммунальном предприятии "Киевпсстранс" возник острый дефицит специалистов рабочих профессий, говорится в ответе на запрос РБК-Украина.

"Процент нехватки кадров достигает уже 27%. В частности, предприятие нуждается в слесарах по ремонту подвижного состава и колесных транспортных средств. Отдельная потребность есть в водителях автотранспортных средств категории "D" и "DE" (перевозки пассажиров общественного транспорта), опыт работы которых в соответствии с этих категорий составляет от 2 лет", – отмечают в предприятии.

В настоящее время на предприятии открыто более 1500 вакансий по разным направлениям, в частности:

контроллер пассажирского транспорта;

электрогазосварщик;

механик автомобильной колонны;

мастер по ежедневному техническому обслуживанию;

токарь;

аккумуляторщик;

монтер колеи;

механизатор;

машинист автовышки и автогидроподъемника;

электромонтер контактной сети (4, 5, 6 разряд);

электромонтер по испытаниям и измерениям (5 разряд).

"Так, за последние годы из-за массовой миграции, мобилизации и других процессов в стране, дефицит сотрудников усилился. Сокращение штата работников не могло не сказаться на работе предприятия. Однако сейчас предприятие способно обслуживать имеющийся подвижной состав и инфраструктуру", – комментирует "Киепастранс".