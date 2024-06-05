Дефицит кадров в Украине может привести к падению производства и потере экономики, - Bloomberg

Дефицит кадров в Украине может оказать эффект домино – сначала предприятия сократят производство, а дальше потери ощутит вся экономика Украины.

Согласно опросу, проведенному киевским Институтом экономических исследований и политических консультаций в начале этого года, эта проблема занимает второе место после роста расходов украинских компаний. Около половины опрошенных отметили, что испытывают дефицит персонала.

"Дефицит кадров стал одной из главных проблем бизнеса, ведь поиск работы отнимает все больше энергии у менеджеров. Во время войны заработная плата превысила уровень до российского вторжения в феврале 2022 года. Закон о мобилизации, вступивший в силу в прошлом месяце, имеет целью пополнить ряды украинской армии сотнями тысяч военнослужащих. Однако нехватка трудоспособных мужчин и женщин становится ударом для крупного и малого бизнеса, являющегося основой экономики военного времени", - пишет издание.

По прогнозу Bloomberg, эта проблема будет только обостряться, ведь российское вторжение продолжается уже третий год. И Украина будет вынуждена восполнять пробел, который оставили миллионы уехавших из страны людей, ушли в армию или погибли в бою.

"Пока украинские военные пытаются удержать линию фронта, потерявшая четверть своего производства экономика Украины с начала вторжения рискует еще больше ослабиться из-за сокращения кадров. По словам заместителя главы НБУ Сергея Николаевчука, падение экономического производства против 2021 года, связано с сокращением кадров , будет составлять около 27% от довоенного уровня. Помимо более 6 миллионов человек, бежавших от войны, ситуацию усложняют мужчины, пропавшие в теневой экономике и уклоняющиеся от мобилизации", - указывает издание.

В свою очередь, в группе "Метинвест", которая насчитывает почти 60 000 работников и стремится закрыть 4 000 вакансий, столкнулась с проблемой поиска работников на мартеновском производстве комбината в Запорожье, расположенном на юго-востоке страны, отметила Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию с персоналом группы. По ее словам, поиск 89 работников занял три месяца интенсивной работы – в то время как до войны это занимало втрое меньше времени.

Процесс трудоустройства усложняет и то, что мужчины неохотно идут работать в крупные компании, которые являются мишенью для военкоматов. По словам Петрук, однажды работники военкоматов раздавали повестки на проходных даже кандидатам на трудоустройство.

Ситуация с дефицитом кадров будет иметь эффект домино: сначала бизнес будет вынужден сократить производство. А соответственно, уменьшится налоговая база, что в конечном счете повредит военным целям.



"Если призыв будет продолжаться таким образом, мы будем вынуждены остановить некоторые процессы или производственные мощности, потому что нам физически не будет хватать работников", - говорит Петрук.