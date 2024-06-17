ua en ru
Пн, 17 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Сложно закрывать вакансии". Кого больше всего не хватает в гостиничной отрасли в Украине

Украина, Понедельник 17 июня 2024 12:30
UA EN RU
"Сложно закрывать вакансии". Кого больше всего не хватает в гостиничной отрасли в Украине Фото: Сотрудница отеля (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Руслан Кисляк
Эксперт: Александр Чорный

В гостинично-ресторанской сфере стало сложнее "закрывать" ряд вакансий. Проблема возникла из-за войны и миграции женщин за границу. Именно женщины составляли большинство работников в отелях.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше".

Каких работников в гостиничной отрасли не хватает

По словам CEO Smart Education Hotel School Александра Черного, в последнее время стало более проблематично находить людей на разные вакансии в гостиничной отрасли.

Скажем, если до войны закрыть вакансию администратора или горничной было достаточно легко и это делали за несколько дней, то сейчас в некоторых регионах на поиск сотрудника уходит от нескольких недель до нескольких месяцев.

Особенно остро стоит этот вопрос, если нужно найти менеджеров среднего звена, руководителей и людей на вакансии, которые раньше традиционно занимали мужчины. Кроме того, сфере гостеприимства условно повезло, уверяет эксперт.

"В гостиничном и ресторанном бизнесе львиная доля сотрудников – женщины. Например, это 80% администраторов. Хаускипинг фактически на 100% состоит из женщин. И хотя закрыть эти вакансии стало сравнительно тяжелее, но не так сложно, как, например, найти водителей, экспедиторов, торговых представителей, сервис-менеджеров в тех областях, где замена мужчин женщинами очень проблематична", – говорит он.

Чтобы закрыть дефицит кадров, к примеру, в логистических компаниях, сфере грузовых перевозок, некоторые бизнесы уже сейчас готовы за свой счет обучать женщин на замену мужчинам.

Впрочем, ситуация отличается в зависимости от региона.

"В условно безопасных регионах – Львове и западнее – находить персонал немного проще. В центральных и восточных регионах это большая проблема. Понимают это и сами работники. Поэтому, когда спрос на персонал превышает предложение, те, кто готов работать, выдвигают более высокие требования по зарплатам. Люди на вакансии находятся, но стоят уже дороже", – констатирует Александр Черный.

Напомним, дефицит кадров в Украине может привести к падению производства и потере экономики. Дефицит кадров в Украине может оказать эффект домино – сначала предприятия сократят производство, а дальше потери ощутит вся экономика Украины.

О нехватке работников РБК-Украина сообщили и в "Киевпастрансе". На предприятии открыто более 1500 вакансий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Трудовой кодекс
NEWS
Более тысячи оккупантов, 18 ББМ и 14 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки
Более тысячи оккупантов, 18 ББМ и 14 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом