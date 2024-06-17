"Складно закривати вакансії". Кого найбільше бракує у готельній галузі в Україні

В готельно-ресторанній сфері стало складніше "закривати" низку вакансій. Проблема виникла через війну та міграцію жінок за кордон. Саме жінки складали більшість працівників у готелях.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі ".

Яких працівників в готельній галузі не вистачає

За словами CEO Smart Education Hotel School Олександра Чорного, останнім часом стало проблематичніше знаходити людей на різні вакансії в готельній галузі.

Скажімо, якщо до війни закрити вакансію адміністратора чи покоївки було досить легко і це робили за кілька днів, то зараз в деяких регіонах на пошук співробітника йде від пари тижнів до кількох місяців.

Особливо гостро стоїть це питання, якщо треба знайти менеджерів середньої ланки, керівників та людей на вакансії, які раніше традиційно займали чоловіки. З іншого боку, сфері гостинності умовно пощастило, запевняє експерт.

"В готельному і ресторанному бізнесі левова частка співробітників – жінки. Наприклад, це 80% адміністраторів. Хаускіпінг фактично на 100% складається з жінок. І хоча закрити ці вакансії стало порівняно важче, але не так складно, як, наприклад, знайти водіїв, експедиторів, торгових представників, сервіс-менеджерів у тих сферах, де заміна чоловіків жінками дуже проблематична", – каже він.

Щоб закрити дефіцит кадрів, до прикладу, в логістичних компаніях, сфері вантажних перевезень, деякі бізнеси вже зараз готові власним коштом навчати жінок на заміну чоловікам.

Втім, ситуація відрізняється залежно від регіону.

"В умовно безпечних регіонах – Львові та західніше – знаходити персонал трохи простіше. В центральних і східних регіонах це більша проблема. Розуміють це і самі працівники. Тож коли попит на персонал перевищує пропозицію, ті, хто готовий працювати, висувають вищі вимоги по зарплатах. Люди на вакансії знаходяться, але коштують вже дорожче", – констатує Олександр Чорний.