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Главная » Жизнь » Образование

Сложность заданий НМТ не будут менять: разъяснение от УЦОКО

14:02 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Сложность заданий НМТ не будут менять: разъяснение от УЦОКО Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
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Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) не планирует уменьшать сложность задач национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора УЦОКО Татьяны Вакуленко "Укринформу".

Почему задания НМТ не будут упрощаться

По словам Вакуленко, психометрические показатели тестовых форм соответствуют выборке участников. В то же время, некоторые тесты могут быть сложными для абитуриентов, в частности это касается математики.

Однако упрощение таких заданий, как отметила директор УЦОКО, не дало бы положительного эффекта. В таком случае тест мог бы оказаться слишком простым и перестать должным образом различать результаты учеников с высоким уровнем подготовки.

Поэтому при создании тестов стараются сохранять баланс сложности, чтобы продемонстрировать свои знания могли как сильные ученики и ученицы, так и те, кто подготовлен слабее.

В УЦОКО также не прогнозируют изменения содержания оценивания. Действующие программы остаются основой для формирования тестов.

Почему пересматривают формат НМТ

Напомним, более 48,5 тысяч участников НМТ-2026 не смогли преодолеть пороговый балл хотя бы по одному предмету. Больше всего абитуриентов не сдали математику - таких было почти 40 тысяч.

В конце лета президент Владимир Зеленский призвал МОН пересмотреть формат НМТ-2027, чтобы снизить нагрузку на выпускников в условиях войны.

РБК-Украина также рассказывало, что НМТ-2027 планируют составлять по действующим программам ВНО, а по содержанию задания будут аналогичны к ранее применявшимся на ВНО. В то же время окончательный формат теста еще не утвержден: УЦОКО рассматривает, в частности, возможность пересдачи и двухдневного тестирования.

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