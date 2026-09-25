Сложность заданий НМТ не будут менять: разъяснение от УЦОКО
Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) не планирует уменьшать сложность задач национального мультипредметного теста (НМТ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора УЦОКО Татьяны Вакуленко "Укринформу".
Почему задания НМТ не будут упрощаться
По словам Вакуленко, психометрические показатели тестовых форм соответствуют выборке участников. В то же время, некоторые тесты могут быть сложными для абитуриентов, в частности это касается математики.
Однако упрощение таких заданий, как отметила директор УЦОКО, не дало бы положительного эффекта. В таком случае тест мог бы оказаться слишком простым и перестать должным образом различать результаты учеников с высоким уровнем подготовки.
Поэтому при создании тестов стараются сохранять баланс сложности, чтобы продемонстрировать свои знания могли как сильные ученики и ученицы, так и те, кто подготовлен слабее.
В УЦОКО также не прогнозируют изменения содержания оценивания. Действующие программы остаются основой для формирования тестов.
Почему пересматривают формат НМТ
Напомним, более 48,5 тысяч участников НМТ-2026 не смогли преодолеть пороговый балл хотя бы по одному предмету. Больше всего абитуриентов не сдали математику - таких было почти 40 тысяч.
В конце лета президент Владимир Зеленский призвал МОН пересмотреть формат НМТ-2027, чтобы снизить нагрузку на выпускников в условиях войны.
РБК-Украина также рассказывало, что НМТ-2027 планируют составлять по действующим программам ВНО, а по содержанию задания будут аналогичны к ранее применявшимся на ВНО. В то же время окончательный формат теста еще не утвержден: УЦОКО рассматривает, в частности, возможность пересдачи и двухдневного тестирования.