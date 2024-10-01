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Сложных участков все больше. В Третьей штурмовой рассказали о ситуации на восточном фронте

Иллюстративное фото: ситуация на фронте остается сложной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Ситуация на восточном фронте остается сложной, россияне продолжают давление. Но ход боевых действий можно изменить.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

"Ситуация действительно сложная. На данный момент крушения нет, но если не будет достаточно внимания, мы ее все же на себе почувствуем", - отметил военный. 

По его словам, в зоне ответственности Третьей штурмовой защитники сдерживают врага и у него успехов нет. Но россияне каждый день пытаются штурмовать, нащупывают места, где могут продвигаться. 

"Однако у нас есть действительно сложные участки и на сегодняшний день их все больше", - уточнил Жорин. 

Он рассказал, что очень сложная ситуация возле Купянска - это неспокойный район, поскольку там россияне выходят к реке Оскол. Поэтому есть опасность для украинских подразделений. 

В то же время в Угледаре у украинских воинов есть проблемы.

"Я думаю, что те, кто смотрят на карту, понимают следующие этапы действий наших войск в этом населенном пункте, которые абсолютно очевидны и которые будут сейчас вынуждены", - добавил он. 

Также чрезвычайно сложная ситуация в Торецке, и в районе Нью-Йорка все складывается "не очень", уточнил Жорин. 

"Ну то есть мы можем видеть и понимать, что почти вдоль этой восточной линии фронта враг на нас давит и давит успешно. Поэтому очень важно сегодня не пьянеть от того, что "все хорошо" и там "что-то изменят какие-то выборы" или еще что-нибудь. Что-то изменить сможем только мы и сейчас нам как никогда нам надо над этим думать", - считает он.

По его словам, изменить ситуацию за один день невозможно. Но с комплексным подходом можно остановить врага и стабилизировать ситуацию. При этом сложно сказать, какие для этого остались резервы. 

"Потому что непосредственно те бригады, которые выполняют задачи, они истощены. И большинство из них пора было бы либо поменять, либо хотя бы их усилить другими подразделениями", - обратил внимание Жорин. 

Он считает, что к такой ситуации на фронте привели "конкретные бестолковые решения некоторых людей".

"Но поменять это можно. И в нашем случае именно за счет ума и технологий можно останавливать россиян. Можно их уничтожать, и наш путь - это качеством уничтожать количество", - уточнил военный.

Что предшествовало

Напомним, ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что российские оккупанты сейчас находятся почти в центре Угледара. Бои за город продолжаются.

Как отмечал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, недавно россияне перебросили к Угледару около 5 тысяч своих военных.

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