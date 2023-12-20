Сложные условия. Сколько украинских беженцев работают в Чехии: исследование

Согласно опросу "Голос украинцев" от компании PAQ Research, в ноябре были трудоустроены 72% украинских беженцев, занятых на полный или неполный рабочий день. В июне доля трудоустроенных украинцев была на 5% ниже – 67%. За чертой бедности, как и в июне, находятся 57% опрошенных.

Менее квалифицированную работу, чем до выезда из Украины, выполняют почти половина украинцев. Число работников с прекарными работами, то есть нестабильными в плохих условиях, выросло на 3% до 58%.

В частности, респонденты рассказали о таких условиях труда:

работают в выходные или поздним вечером – 50%;

зарабатывают меньше, чем чехи на той же должности – 40%;

вынуждены работать больше или на нескольких работах, чтобы прокормить себя – 30%;

не имеют права на отпуск – 17%.

"Доля беженцев, работающих гораздо ниже своей квалификации, даже выше, чем в августе 2022 года", – отметили авторы опроса.

В прошлом году за любую работу брались 37% трудоспособных беженцев, в этом году – 44%. В то же время язык на разговорном уровне освоили уже 47% украинцев. Еще 35% понимают простые предложения.

Сейчас гуманитарную помощь получают 36% семей из Украины – на 20% меньше, чем в июне. На это повлияли изменения критериев выплаты пособия и увеличения трудовой активности.

После изменений правил предоставления жилья количество беженцев, живущих в арендованном жилье, возросло до 70% (с 49% летом). Только у 7% беженцев есть бесплатное жилье, которое государство гарантирует уязвимым категориям людей.