Безработица и долги. Как устроились украинские беженцы в Чехии: опрос

Чехия занимает третье место в Европе по количеству украинских беженцев. Сейчас в стране находятся более 350 тысяч бежавших от войны.

Как устроились украинские беженцы в Чехии и с какими проблемами сталкиваются, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В новом социологическом исследовании Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и агентства SocioFactor говорится, что две трети трудоспособных беженцев в Чехии уже работают. Треть из них – в промышленности. Столько же людей устроились в гостинично-ресторанской сфере и сфере услуг.

7% респондентов были зарегистрированы как безработные, другие находились вне рынка труда – в частности, матери малолетних детей.

Менее 40% получали пособие от чешской социальной системы. 8% опрошенных рассказали, что устроились на нелегальную или рискованную работу из-за нехватки денег. 7% начали одалживать деньги на еду.

Половина семей живут в съемном жилье. Каждая пятая семья – под одной крышей с другими людьми. Также около 20% беженцев живут в хостелах. Другие – в отелях или общежитиях для работников.

Более трети семей беженцев полностью оплачивают жилье. 30% не платят за место проживания. 25% оплачивают частично – в государственных учреждениях, у друзей или родственников. 8% опрошенных работодатели помогают оплачивать жилье.

Опрос проводился в июне и июле по всей Чехии. Участие приняли 1218 семей украинских беженцев.

Напомним, мы писали, что в Чехии существенно изменят условия поддержки украинцев. Новые правила будут касаться бесплатного жилья и обучения детей в школах.

Раньше мы рассказывали,что будет с украинцами в Чехии после 2025 года. Власти позволят остаться тем, кто захочет.

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