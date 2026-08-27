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Склад Ozon загорелся в Башкирии: появились первые детали

09:11 27.08.2026 Чт
2 мин
Известны первые детали происшествия
aimg Анастасия Никончук
Склад Ozon загорелся в Башкирии: появились первые детали Иллюстративное фото: МЧС РФ (t.me mchs_official)
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В городе Благовещенск Республики Башкортостан 27 августа произошел пожар на складе Ozon. Возгорание произошло после сообщений о прилетах, однако точные причины случившегося пока официально не установлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала Exilenova+.

Пожар на складе Ozon

О возгорании сообщили утром 27 августа. По данным появившихся в сети сообщений, после серии прилетов в Благовещенске загорелся склад российского маркетплейса Ozon.

В сети также распространяются фото и видео с места происшествия, однако независимого подтверждения характера повреждений и причины пожара на данный момент нет.

Фото: Telegram-канала Exilenova+

Одновременно поступала информация о взрывах в Стерлитамаке. Местные жители сообщали о звуках взрывов, но сведений о попаданиях по объектам в городе на момент публикации не было.

Ozon уже атаковали

Инцидент произошел на фоне серии атак на логистическую инфраструктуру Ozon в России. В августе беспилотники уже поражали склады компании в нескольких регионах.

В ночь на 24 августа Силы обороны Украины нанесли удары по трем крупным логистическим объектам российского маркетплейса Ozon, расположенным на юге РФ. После сообщений об атаке стоимость акций компании резко снизилась.

Под удар попали логистические комплексы Ozon в Энеме в Адыгее площадью около 91,2 тыс. кв. м, Невинномысске Ставропольского края - около 93,5 тыс. кв. м, а также в Тюбе в Дагестане. Последний является крупнейшим из трех объектов: его площадь составляет примерно 130 тыс. кв. м.

Напоминаем, что пожар на распределительном центре Ozon в поселке Тюбе под Махачкалой подтверждается спутниковым снимком. Объект относится к крупнейшим логистическим комплексам маркетплейса: его построили в 2025 году в рамках транспортного коридора "Север - Юг", связывающего Россию с Индией, Ираном и другими странами.

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