На складах Лондонской биржи растет количество алюминия из РФ, но есть нюанс

Доля запасов российского алюминия на складах, зарегистрированных на Лондонской бирже металлов, выросла в марте с 46% до 53% общего объема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет биржи , который приводит Reuters.

Биржа металлов не запрещала торговлю и хранение российских металлов в своей системе с тех пор, как РФ начала войну против Украины, поскольку западные санкции в отношении алюминия отсутствуют.

Однако биржа приостановила поступление российского металла на зарегистрированные в США склады с конца февраля после того, как президент США Джо Байден объявил об импортных тарифах на российский металл. Импортные тарифы США еще больше усложнили использование российского алюминия, производимого "Русалом".

"Компаниям в Европе и в некоторых частях Азии не нужен российский алюминий. У них могут быть контракты, поэтому они возьмут его, но они не будут его использовать, а поставят на биржу", - пишет Reuters со ссылкой на источник в алюминиевой промышленности.