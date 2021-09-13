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Україна закупить ще кілька турецьких безпілотників Bayraktar

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 13:17
Україна закупить ще кілька турецьких безпілотників Bayraktar Фото: Валерій Залужний (kanaldom tv)
Автор: Ілона Свиридова

Україна має намір закупити ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar. На сьогодні в розпорядженні армії вже є два комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного східноєвропейському бюро Report.

За його словами, на сьогодні на озброєнні є два комплекси Bayraktar - 12 літальних апаратів.

"Один комплекс був придбаний в цьому році на замовлення Міністерства оборони. Крім того, для потреб Збройних сил у 2021-2022 рр. планується придбати ще чотири таких комплекси. У майбутньому ми плануємо поповнити арсенал безпілотними летальними апаратами місцевого виробництва", - підкреслив Залужний.

Він також зазначив, що самої покупки недостатньо, оскільки потрібно навчитися ефективно з ними працювати

"Зараз ми вивчаємо методику використання цих апаратів. Якби ми мали досвід Азербайджану, було б набагато простіше. Визнаю, що на жаль, ми маємо дуже мало досвіду", - додав Залужний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова застосувати безпілотники Bayraktar на Донбасі, якщо Російська Федерація почне великомасштабну операцію або перейде в атаку.

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