В Україні провели ще одні випробування безпілотника Bayraktar. Літав під дією РЕБ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ .

Згідно з повідомленням, в ході випробувань, фахівці повідомили про успішну протидію турецького БпАК Bayraktar сучасним засобам радіоелектронної боротьби. Відповідно до результатів, безпілотний апарат бойових можливостей можна використовувати в умовах сучасної війни.

Також, керівництво Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки наполягає на тому, аби проводити відповідні випробування турецького апарату на регулярній основі, використовуючи під час експериментів вдосконаленні вітчизняні, або ж придбанні іноземні засоби радіоелектронної боротьби.