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В Україні провели ще одні випробування безпілотника Bayraktar. Літав під дією РЕБ

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 19:11
В Україні провели ще одні випробування безпілотника Bayraktar. Літав під дією РЕБ Фото: в Україні успішно випробували БпАК Bayraktar із застосуванням засобів РЕБ (ДНДІ ВС ОВТ, Facebook)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні вдруге пройшли успішні випробування оперативно-тактичного середньовисотного безпілотника БпАК Bayraktar. Цього разу фахівці використовували сучасні засоби радіоелектронної боротьби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з повідомленням, в ході випробувань, фахівці повідомили про успішну протидію турецького БпАК Bayraktar сучасним засобам радіоелектронної боротьби. Відповідно до результатів, безпілотний апарат бойових можливостей можна використовувати в умовах сучасної війни.

Також, керівництво Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки наполягає на тому, аби проводити відповідні випробування турецького апарату на регулярній основі, використовуючи під час експериментів вдосконаленні вітчизняні, або ж придбанні іноземні засоби радіоелектронної боротьби.

Фото: в Україні успішно випробували БпАК Bayraktar із застосуванням засобів РЕБ (ДНДІ ВС ОВТ, Facebook)

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