Состоит из пяти пунктов. Шмыгаль рассказал об экономической модели развития Крыма

Украинское правительство разрабатывает экономическую модель развития Крыма после деоккупации. Она состоит из пяти пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

По его словам, экономическая модель развития Крыма включает в себя такие пункты:

Крым - новый туристический центр Европы. Он должен стать курортом, где можно отдыхать круглый год. Там создадут новую гостиничную инфраструктуру и публичные пространства под брендом “Крым365”. Соединение Крыма с Украиной, Европой и миром. Строительство четырех автобанов, двух аэропортов международного уровня, демонтаж Крымского моста для безопасного мореходства в Черном и Азовском морях. Энергетика. Интеграция Крыма в систему ENTSO-E и ставка на возобновляемые источники энергии. Разработка черноморского газового шельфа с привлечением новейших технологий. Благодаря этому Крым станет экспортером энергоресурсов. Развитие аграрного сектора. Пункт предусматривает восстановление Каховской ГЭС для орошения юга Украины. На полуострове создадут малые фермерские хозяйства и запустят программу работы по поддержке виноградарства. Создание на полуострове IT-хаба европейского и мирового уровня. Там будет действовать специальный режим привлечения инвестиций в науку, образование и инновации. Крым должен стать украинской Кремниевой долиной.

"Эти изменения будут постепенными, но уже сейчас есть видение, которое позволит оценить эффективность нашего движения вперед", - подчеркнул глава Кабмина.

Крымская платформа

Напомним, сегодня, 23 августа, в Киеве проходит третий саммит Крымской платформы, которую поддержали уже 60 стран. Главной целью такой инициативы является актуализация вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.

В ходе саммита президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд международных компаний зайдет в Крым после того, как полуостров деоккупируют.