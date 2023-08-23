ua en ru
Ср, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Состоит из пяти пунктов. Шмыгаль рассказал об экономической модели развития Крыма

Киев, Среда 23 августа 2023 22:45
UA EN RU
Состоит из пяти пунктов. Шмыгаль рассказал об экономической модели развития Крыма Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство разрабатывает экономическую модель развития Крыма после деоккупации. Она состоит из пяти пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, экономическая модель развития Крыма включает в себя такие пункты:

  1. Крым - новый туристический центр Европы. Он должен стать курортом, где можно отдыхать круглый год. Там создадут новую гостиничную инфраструктуру и публичные пространства под брендом “Крым365”.
  2. Соединение Крыма с Украиной, Европой и миром. Строительство четырех автобанов, двух аэропортов международного уровня, демонтаж Крымского моста для безопасного мореходства в Черном и Азовском морях.
  3. Энергетика. Интеграция Крыма в систему ENTSO-E и ставка на возобновляемые источники энергии. Разработка черноморского газового шельфа с привлечением новейших технологий. Благодаря этому Крым станет экспортером энергоресурсов.
  4. Развитие аграрного сектора. Пункт предусматривает восстановление Каховской ГЭС для орошения юга Украины. На полуострове создадут малые фермерские хозяйства и запустят программу работы по поддержке виноградарства.
  5. Создание на полуострове IT-хаба европейского и мирового уровня. Там будет действовать специальный режим привлечения инвестиций в науку, образование и инновации. Крым должен стать украинской Кремниевой долиной.

"Эти изменения будут постепенными, но уже сейчас есть видение, которое позволит оценить эффективность нашего движения вперед", - подчеркнул глава Кабмина.

Крымская платформа

Напомним, сегодня, 23 августа, в Киеве проходит третий саммит Крымской платформы, которую поддержали уже 60 стран. Главной целью такой инициативы является актуализация вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.

В ходе саммита президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд международных компаний зайдет в Крым после того, как полуостров деоккупируют.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Крим Война России против Украины
NEWS
Потеряем Харьков и Днепр. Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг
Потеряем Харьков и Днепр. Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям