Складається з п'яти пунктів. Шмигаль розповів про економічну модель розвитку Криму

Український уряд розробляє економічну модель розвитку Криму після деокупації. Вона складається з п'яти пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram .

За його словами, економічна модель розвитку Криму включає такі пункти:

Крим - новий туристичний центр Європи. Він має стати курортом, де можна відпочивати цілий рік. Там створять нову готельну інфраструктуру та публічні простори під брендом "Крим365". З'єднання Криму з Україною, Європою та миром. Будівництво чотирьох автобанів, двох аеропортів міжнародного рівня, демонтаж Кримського мосту для безпечного мореплавства у Чорному та Азовському морях. Енергетика. Інтеграція Криму в систему ENTSO-E та ставка на відновлювані джерела енергії. Розробка чорноморського газового шельфу із залученням новітніх технологій. Завдяки цьому Крим стане експортером енергоресурсів. Розвиток аграрного сектора. Пункт передбачає відновлення Каховської ГЕС для зрошення півдня України. На півострові створять малі фермерські господарства та запустять програму роботи з підтримки виноградарства. Створення на півострові ІТ-хабу європейського та світового рівня. Там діятиме спеціальний режим залучення інвестицій у науку, освіту та інновації. Крим має стати українською Кремнієвою долиною.

"Ці зміни будуть поступовими, але вже зараз є бачення, яке дозволить оцінити ефективність нашого руху вперед", - наголосив глава Кабміну.

Кримська платформа

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Києві відбувається третій саміт Кримської платформи, яку підтримали вже 60 країн. Головною метою такої ініціативи є актуалізація питання деокупації півострова у міжнародному порядку денному.

У ході саміту президент України Володимир Зеленський заявив, що низка міжнародних компаній зайде до Криму після того, як півострів деокупують.