Мощные международные бренды зайдут в Крым после деоккупации, - Зеленский
Ряд международных компаний зайдет в Крым сразу после деоккупации полуострова. Сегодня, 23 августа, будет подписан первый соответствующий документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе саммита Крымской платформы.
Он рассказал, что готовность начать свой бизнес в Крыму выразили мощные международные бренды, среди которых отельные сети, авиакомпании, банковские бизнесы, IT-компании, промышленные компании, энергетические компании. Таким образом, полуостров станет частью глобальной экономики.
"Сегодня мы делаем первый шаг. Сегодня мы подписываем первый документ с компаниями, готовыми зайти в Крым после Украины. Это открытый документ, открытый для присоединения других честных бизнесов", - отметил Зеленский.
Глава государства уточнил, что в Крыму, в частности, хотят начать работу:
- Ryanair;
- Royal HaskoningDHV;
- SkyUp;
- JoinUp;
- Vodafone;
- Luxoft;
- Genesis;
- Ribas Group;
- Okko;
- Lifecell;
- Fozzy Group;
- Hyatt Ukraine;
- Nokia.
Крымская платформа
Напомним, сегодня, 23 августа, в Киеве проходит третий саммит Крымской платформы. Ее целью является актуализация вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.
Инициатива была создана Украиной еще в 2021 году, когда прошел учредительный саммит. Тогда была принята совместная декларация участников Крымской платформы. Во встрече участвовали представители 43 стран.
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