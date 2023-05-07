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Оккупанты обстреляли Сумскую и Черниговскую области: есть повреждения

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Воскресенье 07 мая 2023 22:52
Оккупанты обстреляли Сумскую и Черниговскую области: есть повреждения Фото: Оккупанты обстреляли Сумскую и Черниговскую области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 7 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Черниговской и Сумской областях. Всего зафиксировано более 100 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения оперативного командования "Север" и Сумской ОВА.

Так, в Сумской области россияне наносили удары по:

  • Белопольской общине из минометов и ствольной артиллерии. В результате обстрела произошло возгорание частного домовладения;
  • Середино-Будской общине из ствольной артиллерии. В результате обстрела города Середина-Буда повреждены две квартиры в многоквартирном доме и складское помещение;
  • Великописаревской общине - враг сбросил 20 мин;
  • Юнаковской общине из ствольной артиллерии;
  • Новослободской общине из минометов;
  • Краснопольской общине из ствольной артиллерии;
  • Зноб-Новгородской общине из ствольной артиллерии. В результате обстрела в пгт Зноб-Новгородское повреждены ЛЭП, три частных дома и частный автомобиль;
  • Эсманской общине из артиллерии.

При этом Черниговская область также попала под обстрел противника.

Так, с 15:45 до 15:55 из ствольной артиллерии оккупанты стреляли по району н.п. Заречье.

При этом с 16:25 до 16:55 войска РФ стреляли из ствольной артиллерии по н.п. Тимоновичи.

Кроме того, с 20:37 до 21:10 рашисты обстреливали из ствольной артиллерии район н.п. Старая Гута. В результате обстрела повреждены шесть частных домов и здание магазина.

Напомним, накануне оккупанты более 30 раз обстреляли Сумскую область. В результате были повреждены частные дома.

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