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Оккупанты 12 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения

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Сумская область, Понедельник 08 мая 2023 22:00
Оккупанты 12 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения Фото: оккупанты 12 раз обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 8 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В течение дня оккупанты совершили 12 обстрелов приграничных общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили 12 обстрелов. Зафиксировано 70 взрывов. Обстрелы подверглись населенным пунктам Юнаковской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Новослободской общин", - говорится в сообщении.

  • Юношеская община: враг бил из минометов (4 взрыва) и артиллерии (4 взрыва).
  • Новослободская община: совершено два обстрела из ствольной артиллерии (7 взрывов). В результате обстрела повреждены два частных автомобиля, пять частных жилых домов и линия электропередач. Также был 1 взрыв из миномета.
  • Белопольская община: россияне уготовили из ствольной артиллерии (2 взрыва), минометов (9 взрывов) и АГС (15 взрывов).
  • Шалыгинская община: произведен обстрел из РСЗО (7 взрывов).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в воскресенье, 7 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Черниговской и Сумской областям. В общей сложности зафиксировано более 100 "прилетов".

Также ранее мы писали, что 6 мая военные РФ в течение дня совершили 11 обстрелов приграничья Сумской области.

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