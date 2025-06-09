В Харькове третьи сутки ищут людей под завалами после массированного удара РФ

Спасатели продолжают работы на месте российского удара по Харькову в ночь на 7 июня. Под завалами могут оставаться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Артема Астахова.

Астахов отметил, что в результате российского удара по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова были значительные разрушения и пожары в четырех цехах общей площадью 10 тысяч квадратных метров.

Фото: спасательная операция в Харькове (facebook.com/DSNSKHARKIV)

По его словам, из-под завалов спасателям удалось спасти двух людей.

"После проведения спасательной операции произошел обвал конструкции здания, в результате чего пострадал спасатель. Есть вероятность, что под завалами находятся еще шесть людей", - добавил он.

Также Астахов уточнил, что в 8:35 8 июня пожар был локализован. Сейчас продолжается его ликвидация.