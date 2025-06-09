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В Харькове третьи сутки ищут людей под завалами после массированного удара РФ

Харьков, Понедельник 09 июня 2025 21:52
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В Харькове третьи сутки ищут людей под завалами после массированного удара РФ Фото: в Харькове под завалами предприятия ищут людей (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Иван Носальский

Спасатели продолжают работы на месте российского удара по Харькову в ночь на 7 июня. Под завалами могут оставаться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Артема Астахова.

Астахов отметил, что в результате российского удара по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова были значительные разрушения и пожары в четырех цехах общей площадью 10 тысяч квадратных метров.

Фото: спасательная операция в Харькове (facebook.com/DSNSKHARKIV)

По его словам, из-под завалов спасателям удалось спасти двух людей.

"После проведения спасательной операции произошел обвал конструкции здания, в результате чего пострадал спасатель. Есть вероятность, что под завалами находятся еще шесть людей", - добавил он.

Также Астахов уточнил, что в 8:35 8 июня пожар был локализован. Сейчас продолжается его ликвидация.

Обстрел Харькова

Напомним, российские оккупанты в ночь на 7 июня нанесли комбинированный удар по Харькову. Враг использовал дроны, управляемые авиабомбы и ракеты.

В частности, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне применили для атаки на предприятие в Киевском районе 40 ударных дронов. Пострадали пять сотрудников.

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