Скимминг: что делать, если мошенник изготовил дубликат вашей платежной карты

Снимая наличные в банкомате, мы часто даже не подозреваем, что можем стать жертвой мошенников. Один из самых распространенных видов банкоматного мошенничества – скимминг.
Что такое скимминг и как от него уберечься – РБК-Украина рассказали в Национальном банке.
Скимминг – это вид мошенничества, когда мошенники копируют информацию с платежной карты с помощью специальных устройств, устанавливаемых на или внутрь картоприемника банкомата, что позволяет им изготовить дубликат платежной карты.
Некоторые банки устанавливают специальные антискимминговые банкоматы – они затрудняют для мошенников процесс установки скиммингового устройства, однако не могут уберечь от скимминга.
Внимательно осматривайте банкомат перед использованием и сравнивайте его внешний вид с экранной заставкой, чтобы избежать мошенничества.
Обычно скимминговое устройство имеет вид тонкой пластины, которая вставляется внутрь картоприемника, или накладки, которая крепится на картридер банкомата. Для считывания информации с магнитной ленты, которая размещена на платежной карте, устанавливают специальное устройство в картоприемник банкомата. Кстати, в платежных картах с чипом – более сложный алгоритм защиты, в отличие от карточек с магнитной лентой.
Чтобы узнать PIN-код, мошенники используют микровидеокамеру. Реже для считывания PIN-кода используется накладная клавиатура, поскольку микрокамера намного дешевле и незаметнее.
Прикрывайте клавиатуру при вводе PIN-кода таким образом, чтобы его невозможно было подсмотреть с помощью микровидеокамеры. Тогда мошеннику не удастся увидеть ваш PIN-код.
Прикрытие PIN-кода рукой, сумкой или кошельком – единственный надежный способ защититься от скимминга.
Оригинал платежной карты остается у владельца, а дубликат мошенник использует для снятия наличных. Часто владелец может даже не подозревать о краже средств, если он не подключил услугу информирования об операциях с использованием карты.
Подключив услугу информирования, вы сможете вовремя заметить подозрительные снятия средств и оперативно заблокировать карту в случае мошеннических операций с вашим счетом. Установите индивидуальные лимиты на снятие наличных денег, которые соответствуют именно вашему платежному поведению. Мошеннику не удастся снять всю сумму сразу, а у вас появится время заблокировать свою карту.
Если вы заметили отличия во внешнем виде банкомата и его экранной заставки, несоответствие определенных элементов банкомата по цвету или заметили, что карта входит и выходит с усилием, не пользуйтесь таким банкоматом.
Сообщите о наличии посторонних устройств в банк, банкоматом которого вы воспользовались, по телефону, указанному на банкомате.
Напомним, РБК-Украина уже писало о том, что такое спуфинг и как от него уберечься; как не стать жертвой телефонного мошенничества и как защититься от фишинга.