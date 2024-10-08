Вишинг: как не стать жертвой телефонного мошенничества

В первую очередь мошенники охотятся за реквизитами банковских карт, логинами и паролями, одноразовыми кодами, поступающими в SMS-сообщениях и извещениях от банков и мобильных операторов, кодовыми словами. Кроме того, мошенники могут предлагать снять лимиты с карты жертвы или убеждать осуществить перевод средств в свою пользу.

Вишинг – это вид мошенничества, когда мошенник звонит по телефону и убеждает жертву сообщить личную, финансовую или конфиденциальную информацию или перевести деньги.

Как не попасться на крючок мошенников и не потерять свои средства – читайте в подборке рекомендаций, полученных РБК-Украина от Национального банка .

Как действовать, если на связи мошенник

Прекращайте телефонный разговор, если:

запрашивают срок действия карты, трехзначный номер с обратной стороны карты, логины или пароли, одноразовые коды, поступающие в SMS-сообщениях и уведомлениях от банков и мобильных операторов;

обещают легкие деньги, уверяют, что вы получили денежный приз или выиграли в лотерее;

управляют вашими действиями, например, направляют в конкретный терминал или банкомат;

просят сфотографировать и переслать/предоставить фото платежной карты, сделать селфи с паспортом или платежной картой;

пугают, что ваша карта заблокирована, а преступники сломали счет в банке;

просят перейти по ссылке и указать все персональные данные и реквизиты платежной карты.

Примеры сценариев телефонного мошенничества

Благодаря манипуляциям, основанным на таких человеческих инстинктах, как страх, доверие и любопытство, аферисты получают доступ к деньгам обычных граждан. Мошенники затуманивают бдительность людей обещаниями больших и легких денег, обманывают и манипулируют эмоциями. Рассмотрим три сценария мошенничества и определим алгоритм действий при каждом из них, чтобы вы не растерялись в критической ситуации.

Сценарий "Мама, я в полиции или в больнице"

Злоумышленник звонит преимущественно ночью, когда жертва устала, теряет бдительность или спит, представляясь полицией. Он сообщает, что родственник собеседника находится в полиции за драку, воровство и т.п., чтобы его освободить необходимо заплатить деньги.

Для убедительности мошенник может передать трубку якобы родственнику, который жалобным голосом объясняет, что произошла беда. По такому сценарию мошенники легко манипулируют жертвой, ведь человек спросонья не очень ясно мыслит.

В таких случаях следует прежде всего сохранять спокойствие и не сообщать никаких реквизитов карт или паролей, не перечислять средства на другие счета, а также попросить представиться "работника правоохранительных органов". Кроме того, следует связаться с вашим родственником и выяснить его местонахождение. Если телефон близкого человека не отвечает, позвоните на горячую линию "102" и уточните информацию.

Сценарий "Вы выиграли миллион"

Жертве поступает SMS-сообщение о выигрыше значительной суммы средств, недвижимости или автомобиля. Больше деталей обещают сообщить на сайте или по телефону. Впоследствии выясняется, чтобы получить выигрыш, необходимо уплатить налог в размере 1% стоимости приза, что составляет кругленькую сумму. Помните, налоги не перечисляет получатель выигрыша – они удерживаются из суммы выигрыша за счет уменьшения на сумму налогов. Для убедительности мошенники могут создать вебсайт, на котором есть вся информация об "акции" и отзывы предыдущих победителей.

Не стоит реагировать на подобные сообщения о победах в лотереях, конкурсах или соревнованиях, особенно если вы не принимали в них участия. Если вы поверили в свою фортуну и перезвонили по указанному номеру, не забудьте:

проверить юридическое лицо, проводящее акцию, в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

проверить наличие таких акций у официального автодилера, если приз – это автомобиль;

воспользоваться сервисом "STOP FRAUD", функционирующим на сайте Киберполиции для проверки номера телефона и сайта;

проверить сайт через сервис CheckMyLink.

Сценарий "Ваша карта заблокирована"

Мошенник может назваться кем-угодно: работником банка, представителем Национального банка Украины, Фискальной службы или полиции. Не стесняйтесь переспрашивать, кто именно звонит, из какой организации и по какому поводу.

По сценарию, мошенник маскируется работником банка и требует предоставить конфиденциальную информацию. Также во время разговора мошенник может убеждать осуществить перевод средств или снять лимит по карточке.

Никому нельзя сообщать: реквизиты карты, логин и пароль доступа к онлайн-банкингу, одноразовые пароли и коды, поступающие в SMS-сообщениях или уведомлениях от банка или мобильных операторов.

Помните, работники банка никогда не звонят по телефону, чтобы узнать вышеуказанную информацию. Перезвоните на официальный номер банка, указанного на обратной стороне карты, и проверьте, действительно ли ваша карта была заблокирована.

Если вы случайно сообщили мошеннику реквизиты карты и пароли, немедленно заблокируйте карту и доступ к онлайн-банкингу и обратитесь в Киберполицию.