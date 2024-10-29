Скімінг: що робити, якщо шахрай виготовив дублікат вашої платіжної картки

Знімаючи готівку в банкоматі, ми часто навіть не підозрюємо, що можемо стати жертвою шахраїв. Один із поширених видів банкоматного шахрайства – скімінг.
Що таке скімінг та як від нього вберегтися – РБК-Україна розказали в Національному банку.
Скімінг – це вид шахрайства, коли шахраї копіюють інформацію з платіжної картки за допомогою спеціальних пристроїв, які встановлюють на або всередину картоприймача банкомата, що дає змогу їм виготовити дублікат платіжної картки.
Деякі банки встановлюють спеціальні антискімінгові банкомати – вони ускладнюють для шахраїв процес установлення скімінгового пристрою, однак не можуть вберегти від скімінгу.
Уважно оглядайте банкомат перед використанням та порівнюйте його зовнішній вигляд з екранною заставкою, щоб уникнути шахрайства.
Зазвичай скімінговий пристрій має вигляд тонкої пластини, яка вставляється всередину картоприймача, або накладки, що кріпиться на картрідер банкомата. Для зчитування інформації з магнітної стрічки, яка розміщена на платіжній картці, установлюють спеціальний пристрій у картоприймач банкомата. До речі, у платіжних картках з чипом – складніший алгоритм захисту, на відміну від карток з магнітною стрічкою.
Щоб дізнатися PIN-код, шахраї використовують мікровідеокамеру. Рідше для зчитування PIN-коду використовують накладну клавіатуру, оскільки мікрокамера набагато дешевша та непомітніша.
Прикривайте клавіатуру під час введення PIN-коду в такий спосіб, щоб його неможливо було підгледіти за допомогою мікровідеокамери. Тоді шахраю не вдасться побачити ваш PIN-код.
Прикривання PIN-коду рукою, сумкою чи гаманцем – єдиний надійний спосіб захиститися від скімінгу.
Оригінал платіжної картки залишається у власника, а дублікат шахрай використовує для зняття готівки. Часто власник може навіть не підозрювати про крадіжку коштів, якщо він не підключив послугу інформування про операції з використанням картки.
Підключивши послугу інформування, ви зможете вчасно помітити підозрілі зняття коштів та оперативно заблокувати картку в разі шахрайських операцій з вашим рахунком. Установіть індивідуальні ліміти на зняття готівки, які відповідають саме вашій платіжній поведінці. Шахраю не вдасться зняти всю суму одразу, а у вас з’явиться час заблокувати свою картку.
Якщо ви помітили відмінності у вигляді банкомата та його екранної заставки, невідповідність певних елементів банкомата за кольором або зауважили, що картка входить та виходить із зусиллям, не користуйтеся таким банкоматом.
Повідомте про наявність сторонніх пристроїв в банк, банкоматом якого ви скористалися, за номером телефону, що вказаний на банкоматі.
Нагадаємо, РБК-Україна вже писало про те, що таке спуфінг і як від нього вберегтися; як не стати жертвою телефонного шахрайства та як захиститись від фішингу.