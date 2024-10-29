Скімінг: що робити, якщо шахрай виготовив дублікат вашої платіжної картки

Що таке скімінг

Скімінг – це вид шахрайства, коли шахраї копіюють інформацію з платіжної картки за допомогою спеціальних пристроїв, які встановлюють на або всередину картоприймача банкомата, що дає змогу їм виготовити дублікат платіжної картки.

Деякі банки встановлюють спеціальні антискімінгові банкомати – вони ускладнюють для шахраїв процес установлення скімінгового пристрою, однак не можуть вберегти від скімінгу.

Уважно оглядайте банкомат перед використанням та порівнюйте його зовнішній вигляд з екранною заставкою, щоб уникнути шахрайства.

Ознаки скімінгових пристроїв на банкоматі

Зазвичай скімінговий пристрій має вигляд тонкої пластини, яка вставляється всередину картоприймача, або накладки, що кріпиться на картрідер банкомата. Для зчитування інформації з магнітної стрічки, яка розміщена на платіжній картці, установлюють спеціальний пристрій у картоприймач банкомата. До речі, у платіжних картках з чипом – складніший алгоритм захисту, на відміну від карток з магнітною стрічкою.

Щоб дізнатися PIN-код, шахраї використовують мікровідеокамеру. Рідше для зчитування PIN-коду використовують накладну клавіатуру, оскільки мікрокамера набагато дешевша та непомітніша.

Як захиститись від скімінгу

Прикривайте клавіатуру під час введення PIN-коду в такий спосіб, щоб його неможливо було підгледіти за допомогою мікровідеокамери. Тоді шахраю не вдасться побачити ваш PIN-код.

Прикривання PIN-коду рукою, сумкою чи гаманцем – єдиний надійний спосіб захиститися від скімінгу.

Оригінал платіжної картки залишається у власника, а дублікат шахрай використовує для зняття готівки. Часто власник може навіть не підозрювати про крадіжку коштів, якщо він не підключив послугу інформування про операції з використанням картки.

Підключивши послугу інформування, ви зможете вчасно помітити підозрілі зняття коштів та оперативно заблокувати картку в разі шахрайських операцій з вашим рахунком. Установіть індивідуальні ліміти на зняття готівки, які відповідають саме вашій платіжній поведінці. Шахраю не вдасться зняти всю суму одразу, а у вас з’явиться час заблокувати свою картку.

Якщо ви помітили відмінності у вигляді банкомата та його екранної заставки, невідповідність певних елементів банкомата за кольором або зауважили, що картка входить та виходить із зусиллям, не користуйтеся таким банкоматом.

Повідомте про наявність сторонніх пристроїв в банк, банкоматом якого ви скористалися, за номером телефону, що вказаний на банкоматі.

Нагадаємо, РБК-Україна вже писало про те, що таке спуфінг і як від нього вберегтися; як не стати жертвою телефонного шахрайства та як захиститись від фішингу.