Сколько желающих мобилизоваться проходят по рекрутингу: статистика

По словам Владислава, в большинстве своем все желающие присоединиться к войску проходят отбор, но точное количество людей неизвестно по вопросам безопасности.

"По БПЛА те, кто проходят отбор, попадают. Потому что, запустив отдельный род войск Сил беспилотных систем, мы как армия очень интенсивно наращиваем способность в беспилотных системах, и это обычно технологическое преимущество над врагом", - говорит Владислав.

На опасное направление в разведке в среднем претендуют 20 человек на одну вакансию, но прошедшие по требованиям точно попадут на работу.

"В пехоту пять человек на вакансию, но конечно конкурса нет", - рассказывает Грезев.

Пользуется ли рекрутинг спросом

Основатель Lobby X говорит, что еженедельное количество отзывов на вакансии увеличивается. Рекрутинг пользуется спросом, потому что система достаточно прозрачна, считает он.

"В основном люди пользуются рекрутингом, потому что видят как армия и государство работают на то, чтобы делать этот процесс удобным, понятным, прогнозируемым", - объясняет Владислав.

Основное преимущество рекрутинга в том, что человек контролирует место, на которое он попадет. Грезев добавляет, что в работе возникают различные случаи, которые команда пытается быстро исправить и усовершенствовать систему.

"Поэтому спрос увеличивается. Людям обычно важно контролировать свое будущее как можно больше, потому что это их жизнь и здоровье", - подчеркивает он.

Пока невозможно исследовать количество успешных примеров в рекрутинге, потому что военные подразделения не могут обязать отчитываться об этом. Но платформы, предоставляющие услуги по рекрутингу, разрабатывают механизмы для этого.

"В среднем где-то до 15 000. Это те, кого мы точно смогли привлечь, но в реальности цифра может быть значительно больше, однако точно не меньше 10. Если экстраполировать эти цифры на весь масштаб нашей работы, то это примерно так, и мы их уменшиваем специально", - объясняет Грезев.