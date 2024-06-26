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Скільких охочих мобілізуватися проходять по рекрутингу: статистика

Скільких охочих мобілізуватися проходять по рекрутингу (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

У процесі рекрутингу є інформація, яку розголошувати не можна. Це стосується кількості посад, які можуть бути за однією вакансією.

Про те, скільки людей зазвичай проходять відбір, у коментарі РБК-Україна розповів засновник рекрутингової агенції Looby X Владислав Грезєв.

За словами Владислава, здебільшого всі охочі долучитися до війська проходять відбір, але точна кількість осіб невідома з питань безпеки.

"По БПЛА ті, хто проходять відбір, потрапляють. Тому що запустивши окремий рід військ Сил безпілотних систем, ми як армія дуже інтенсивно нарощуємо спроможність в безпілотних системах, і це звичайно технологічна перевага над ворогом", - каже Владислав.

На небезпечний напрямок у розвідці в середньому претендують 20 людей на одну вакансію, але всі, хто пройде по вимогах, точно потраплять на роботу.

"У піхоту п'ять людей на вакансію, але звичайно конкурсу немає", - розповідає Грезєв.

Чи користується рекрутинг попитом

Засновник Lobby X каже, що щотижня кількість відгуків на вакансії збільшується. Рекрутинг має попит, тому що система є доволі прозорою, вважає він.

"Здебільшого люди користуються рекрутингом, бо бачать як армія та держава працюють на те, щоб робити цей процес зручним, зрозумілим, прогнозованим", - пояснює Владислав.

Основна перевага рекрутингу в тому, що людина контролює місце, на яке вона потрапить. Грезєв додає, що в роботі виникають різні оказії, які команда намагається швидко виправити та вдосконалити систему.

"Тому попит збільшується. Людям звичайно важливо контролювати своє майбутнє якомога більше, бо це їхнє життя і здоров'я", - наголошує він.

Наразі неможливо дослідити кількість успішних прикладів у рекрутингу, тому що військові підрозділи не можуть зобов'язати звітувати про це. Але платформи, які надають послуги з рекрутингу, розробляють механізми для цього.

"У середньому десь до 15 000. Це ті, кого ми точно змогли залучити, але в реальності цифра може бути значно більшою, проте точно не меншою, ніж 10. Якщо екстраполювати ці цифри на весь масштаб нашої роботи, то це приблизно так, і ми їх применшуємо спеціально", - пояснює Грезєв.

Раніше ми розповідали, які вакансії в армії найбільш популярні.

Читайте також, які сфери роботи не відчувають дефіциту кадрів через війну.

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