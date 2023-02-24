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Сколько ЗРК необходимо для защиты всей Украины: ответ Воздушных сил

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Пятница 24 февраля 2023 21:59
Сколько ЗРК необходимо для защиты всей Украины: ответ Воздушных сил Иллюстративное фото: стало известно, сколько ЗРК необходимо для защиты всей Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине нужно больше ста зенитных ракетных комплексов для того, чтобы полностью защитить небо государства от атак россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука журналисту Дмитрию Комарову.

"Чтобы защитить все государство, нужно больше 100 ЗРК. Эта задача не одного года", - подчеркнул Олещук.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью Комарову рассказал, что наша страна уже действительно получила от союзников "неплохое количество" систем противовоздушной обороны.

Напомним, ранее Швеция анонсировала передачу Украине систем ПВО IRIS-T и Hawk в рамках нового пакета военной помощи.

Также мы писали, что в Украине объявили набор курсантов для обучения управлению современными зенитными ракетными комплексами.

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