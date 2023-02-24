Сколько ЗРК необходимо для защиты всей Украины: ответ Воздушных сил

Украине нужно больше ста зенитных ракетных комплексов для того, чтобы полностью защитить небо государства от атак россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука журналисту Дмитрию Комарову.

"Чтобы защитить все государство, нужно больше 100 ЗРК. Эта задача не одного года", - подчеркнул Олещук.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью Комарову рассказал, что наша страна уже действительно получила от союзников "неплохое количество" систем противовоздушной обороны.