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Patriot и не только. Воздушные силы ищут курсантов для обучения на новых системах ПВО

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Пятница 24 февраля 2023 21:21
Patriot и не только. Воздушные силы ищут курсантов для обучения на новых системах ПВО Фото: Patriot (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине объявляется набор курсантов для обучения на перспективные зенитные ракетные системы IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP-T.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Подразделения противовоздушной обороны уже получили на вооружение одни из самых современных зенитных ракетных комплексов в мире - IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard и другие. На очереди - Patriot и SAMP/T. И их будет становиться все больше, а со временем - они полностью заменят старый парк советской техники", – говорится в сообщении.

Воздушные силы нуждаются в мотивированных защитниках и защитницах, способных овладеть этим оружием и встать на оборону страны.

"Стать профессиональным защитником неба можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. В настоящее время военный вуз рассредоточен по всей Украине, но процесс обучения продолжается и в Украине, и за рубежом", - добавили военные.

В настоящее время военные и преподаватели проходят соответствующее обучение по эксплуатации и боевому применению современных ЗРК в нескольких странах Европы и США. Но не за горами то время, когда специалисты по управлению сложными системами ПВО будут готовить в Украине.

Напомним, что украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы противоракетной обороны Patriot.

Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Военные уже отправились на учебу.

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