ua en ru
Пн, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У России проблемы. Эксперт объяснил, зачем Путин решил увеличить численность армии

Понедельник 16 сентября 2024 15:46
UA EN RU
У России проблемы. Эксперт объяснил, зачем Путин решил увеличить численность армии Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец
Эксперт: Александр Коваленко

Увеличение российским диктатором Владимиром Путиным штата армии РФ свидетельствует о проблемах агрессора в войне с Украиной. Потому что врагу не хватает человеческого ресурса, которым он пытается компенсировать нехватку техники.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, после начала полномасштабного вторжения в Украину - это можно назвать традиционными действиями. Поскольку россияне регулярно увеличивают общее количество армии, потому что им не хватает того количества, которое у нас есть.

"Это исключительно подчеркивает тот факт, что у них возникают проблемы в войне с Украиной, потому что им не хватает человеческого ресурса, который становится основным на фоне того, как уменьшается количество техники", - говорит Коваленко.

То есть, как пояснил эксперт, у противника сейчас появляется больший дефицит с техникой. Поэтому каждую единицу техники пытается компенсировать соответствующим количеством человеческого ресурса. И именно для этого россияне увеличивают количество армии.

"В будущем вообще российская армия превратится в большой маршевый батальон, который будет составлять преимущественно пехота с очень малым количеством техники. Потому что у них уже сейчас своего производства почти нет, есть восстановление, но производства нет", - пояснил Коваленко.

Он добавил, что РФ хочет больше мобилизовывать людей, но "люди не идут".

"Даже сейчас, чтобы мобилизовать добровольно, они предлагают 2 млн рублей. И у них есть эти проблемы с мобилизацией сейчас, и в дальнейшем это будет более репрессивный формат, потому что никто не хочет идти в их армию", - подытожил Коваленко.

Путин увеличил численность армии РФ: что известно

Сегодня российский диктатор Владимир Путин увеличил численность российской армии на 180 тысяч человек. Соответствующий указ распространили пропагандистские ресурсы РФ.

Таким образом, штатная численность армии России была увеличена до 2 млн 389 тысяч человек, среди них - 1,5 млн военнослужащих.

Напомним, что в прошлый раз Путин увеличивал численность войска в декабре 2023 года. Она составила 2 млн 209 тысяч человек, из них 1,3 млн военных. Тогда такое увеличение в Минобороны РФ объяснили так называемым "ростом угроз" для России, связанным с проведением так называемой "СВО" и расширением блока НАТО.

При этом к началу полномасштабного вторжения в Украину количество военнослужащих в ВС РФ едва превышало 1 миллион человек.

Следует добавить, что с начала полномасштабной войны, согласно данным Генштаба ВСУ, российские потери в Украине составляют около 634 860 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Войска РФ Война в Украине
NEWS
Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16 до конца года
Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16 до конца года
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией