У России проблемы. Эксперт объяснил, зачем Путин решил увеличить численность армии

Увеличение российским диктатором Владимиром Путиным штата армии РФ свидетельствует о проблемах агрессора в войне с Украиной. Потому что врагу не хватает человеческого ресурса, которым он пытается компенсировать нехватку техники.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, после начала полномасштабного вторжения в Украину - это можно назвать традиционными действиями. Поскольку россияне регулярно увеличивают общее количество армии, потому что им не хватает того количества, которое у нас есть.

"Это исключительно подчеркивает тот факт, что у них возникают проблемы в войне с Украиной, потому что им не хватает человеческого ресурса, который становится основным на фоне того, как уменьшается количество техники", - говорит Коваленко.

То есть, как пояснил эксперт, у противника сейчас появляется больший дефицит с техникой. Поэтому каждую единицу техники пытается компенсировать соответствующим количеством человеческого ресурса. И именно для этого россияне увеличивают количество армии.

"В будущем вообще российская армия превратится в большой маршевый батальон, который будет составлять преимущественно пехота с очень малым количеством техники. Потому что у них уже сейчас своего производства почти нет, есть восстановление, но производства нет", - пояснил Коваленко.

Он добавил, что РФ хочет больше мобилизовывать людей, но "люди не идут".

"Даже сейчас, чтобы мобилизовать добровольно, они предлагают 2 млн рублей. И у них есть эти проблемы с мобилизацией сейчас, и в дальнейшем это будет более репрессивный формат, потому что никто не хочет идти в их армию", - подытожил Коваленко.

Путин увеличил численность армии РФ: что известно

Сегодня российский диктатор Владимир Путин увеличил численность российской армии на 180 тысяч человек. Соответствующий указ распространили пропагандистские ресурсы РФ.

Таким образом, штатная численность армии России была увеличена до 2 млн 389 тысяч человек, среди них - 1,5 млн военнослужащих.

Напомним, что в прошлый раз Путин увеличивал численность войска в декабре 2023 года. Она составила 2 млн 209 тысяч человек, из них 1,3 млн военных. Тогда такое увеличение в Минобороны РФ объяснили так называемым "ростом угроз" для России, связанным с проведением так называемой "СВО" и расширением блока НАТО.

При этом к началу полномасштабного вторжения в Украину количество военнослужащих в ВС РФ едва превышало 1 миллион человек.