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Сколько осужденных женщин и мужчин присоединились к ВСУ? Ответ ДКВС

Вторник 22 июля 2025 09:04
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Сколько осужденных женщин и мужчин присоединились к ВСУ? Ответ ДКВС Фото: в ряды ВСУ присоединилось около 9500 человек, которые были осуждены (facebook com/OOTCKSP)
Автор: Ірина Глухова

В ряды Вооруженных сил Украины добровольно присоединилось около 9500 человек, которые ранее отбывали наказание в колониях. Из них - 100 женщин, которые сейчас несут службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную уголовно-исполнительную службу Украины (ГУИС) в Facebook.

"Около 9 с половиной тысяч осужденных выполняют задачи на фронте, в частности на передовой. Но не все из них мужчины. 100 женщин, которые получили приговоры, служат в ВСУ", - рассказали в ДКВС.

В Службе уточнили, что:

  • 55% бывших заключенных, которые добровольно ушли на фронт, ранее были осуждены за имущественные преступления - в частности за кражи и мошенничество.
  • 11% отбывали наказание за наркопреступления, связанные с изготовлением, хранением или сбытом наркотиков.
  • 9% были осуждены за нанесение телесных повреждений.
  • 6% оказались за решеткой из-за дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
  • Еще 6% - это лица, которые были осуждены за убийства.

Мобилизация осужденных

Верховная Рада 8 мая 2024 года приняла закон, который позволяет добровольно мобилизовать определенные категории заключенных.

В то же время, в Силы обороны не могут быть привлечены лица, совершившие умышленные убийства, насильники, педофилы, осужденные за незаконное изготовление, приобретение, распространение или хранение наркотиков, те, кто совершил преступления против национальной безопасности Украины, а также бывшие чиновники.

Для остальных потенциальных мобилизованных действует условие - срок наказания должен составлять не более трех лет до его завершения.

В январе 2025 года правительство утвердило Порядок взятия осужденных на воинский учет, прохождения ими военно-врачебной комиссии, профессионально-психологического отбора. Это сделано в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Украины.

По данным Министерства юстиции около 30 тысяч заключенных могут иметь право служить в ВСУ.

Подробнее о том, как этот закон работает на практике, кто из заключенных уже решил служить и по каким причинам, - читайте в материале РБК-Украина.

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