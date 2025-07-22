Сколько осужденных женщин и мужчин присоединились к ВСУ? Ответ ДКВС

В ряды Вооруженных сил Украины добровольно присоединилось около 9500 человек, которые ранее отбывали наказание в колониях. Из них - 100 женщин, которые сейчас несут службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную уголовно-исполнительную службу Украины (ГУИС) в Facebook .

"Около 9 с половиной тысяч осужденных выполняют задачи на фронте, в частности на передовой. Но не все из них мужчины. 100 женщин, которые получили приговоры, служат в ВСУ", - рассказали в ДКВС.

Мобилизация осужденных

Верховная Рада 8 мая 2024 года приняла закон, который позволяет добровольно мобилизовать определенные категории заключенных.

В то же время, в Силы обороны не могут быть привлечены лица, совершившие умышленные убийства, насильники, педофилы, осужденные за незаконное изготовление, приобретение, распространение или хранение наркотиков, те, кто совершил преступления против национальной безопасности Украины, а также бывшие чиновники.

Для остальных потенциальных мобилизованных действует условие - срок наказания должен составлять не более трех лет до его завершения.

В январе 2025 года правительство утвердило Порядок взятия осужденных на воинский учет, прохождения ими военно-врачебной комиссии, профессионально-психологического отбора. Это сделано в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Украины.

По данным Министерства юстиции около 30 тысяч заключенных могут иметь право служить в ВСУ.

Подробнее о том, как этот закон работает на практике, кто из заключенных уже решил служить и по каким причинам, - читайте в материале РБК-Украина.

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