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Скільки засуджених жінок та чоловіків приєднались до ЗСУ? Відповідь ДКВС

Вівторок 22 липня 2025 09:04
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Скільки засуджених жінок та чоловіків приєднались до ЗСУ? Відповідь ДКВС Фото: до лав ЗСУ приєдналося близько 9500 осіб, які були засуджені (facebook com/OOTCKSP)
Автор: Ірина Глухова

До лав Збройних сил України добровільно приєдналося близько 9500 осіб, які раніше відбували покарання в колоніях. З них - 100 жінок, які нині несуть службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу України (ДКВС) в Facebook.

“Близько 9 з половиною тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. Але не всі з них чоловіки. 100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ”, - розповіли у ДКВС.

У Службі уточнили, що:

  • 55% колишніх ув’язнених, які добровільно пішли на фронт, раніше були засуджені за майнові злочини – зокрема за крадіжки та шахрайство.
  • 11% відбували покарання за наркозлочини, пов’язані з виготовленням, зберіганням чи збутом наркотиків.
  • 9% були засуджені за нанесення тілесних ушкоджень.
  • 6% опинилися за ґратами через дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими.
  • Ще 6% - це особи, які були засуджені за вбивства.

Мобілізація засуджених

Верховна Рада 8 травня 2024 року прийняла закон, який дозволяє добровільно мобілізувати певні категорії ув’язнених.

Водночас, до Сил оборони не можуть бути залучені особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконне виготовлення, придбання, поширення чи зберігання наркотиків, ті, хто скоїв злочини проти національної безпеки України, а також колишні посадовці.

Для решти потенційних мобілізованих діє умова - термін покарання має складати не більше трьох років до його завершення.

У січні 2025 року уряд затвердив Порядок взяття засуджених на військовий облік, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору. Це зроблено відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України.

За даними Міністерства юстиції близько 30 тисяч ув’язнених можуть мати право служити у ЗСУ.

Детальніше про те, як цей закон працює на практиці, хто з ув'язнених вже вирішив служити і з яких причин, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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