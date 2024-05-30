Сколько осужденных поступили на службу в ВСУ: ответ Офиса генпрокурора

Отмечается, что суды уже рассмотрели и удовлетворили 1843 таких ходатайств. Более того, уже 775 осужденных поступили на службу в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Больше всего желания защищать страну изъявили осужденные, которые отбывали наказание в учреждениях:

Житомирской;

Кировоградской;

Николаевской;

Ровенской;

Харьковской областей.

Мобилизация осужденных

Недавно президент Украины подписал закон, разрешающий заключенным подать заявку на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы. Как рассказывала заместитель главы Министерства юстиции Елена Высоцкая, соответствующие заявки подали уже более 3 тысяч осужденных. В частности, она пояснила, что отказ от мобилизации грозит дополнительными годами тюрьмы.