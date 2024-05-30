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Сколько осужденных поступили на службу в ВСУ: ответ Офиса генпрокурора

Фото: на службу в ВСУ вступили 775 заключенных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас в суд уже подано 2402 ходатайства осужденных об освобождении из тюрьмы для прохождения военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что суды уже рассмотрели и удовлетворили 1843 таких ходатайств. Более того, уже 775 осужденных поступили на службу в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ). 

Больше всего желания защищать страну изъявили осужденные, которые отбывали наказание в учреждениях: 

  • Житомирской; 
  • Кировоградской; 
  • Николаевской; 
  • Ровенской; 
  • Харьковской областей. 

Мобилизация осужденных

Недавно президент Украины подписал закон, разрешающий заключенным подать заявку на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы. Как рассказывала заместитель главы Министерства юстиции Елена Высоцкая, соответствующие заявки подали уже более 3 тысяч осужденных. В частности, она пояснила, что отказ от мобилизации грозит дополнительными годами тюрьмы.

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