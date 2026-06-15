Сколько сейчас надо платить налога при сдаче жилья и как наказывают за "серую" аренду

Аренда жилья в Украине - это не только способ заработка, но и официальный доход, который подлежит налогообложению. Как только недвижимость начинает приносить прибыль, она юридически становится объектом бизнеса.
В комментарии РБК-Украина глава комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу Татьяна Даниленко рассказала, какие штрафы грозят за уклонение от уплаты налогов при сдаче жилья в аренду.
Главное:
Многие владельцы жилья пытаются "переложить" налоговую нагрузку на арендатора, просто добавив сумму налогов к стоимости аренды. Однако юридически это не освобождает от ответственности.
"С юридической точки зрения ответственность задекларировать доход лежит исключительно на собственнике (арендодателе). Наличие договора подтверждает факт получения дохода от недвижимости", - объясняет Татьяна Даниленко.
Если же жилье сдается в аренду в рамках предпринимательской деятельности (ФЛП), правила несколько иные, однако доходы от сдачи квартир или домов облагаются налогом как обычный доход физического лица.
Если вы сдаете жилье как физическое лицо, вы обязаны самостоятельно задекларировать доход и уплатить налоги. Ставки в Украине сейчас такие:
Ключевой момент - сроки. Оплату необходимо осуществить в течение 40 дней после завершения каждого квартала.
"Налоговым кодексом Украины установлены сроки для квартального отчетного периода: до 9 февраля, 9 мая, 9 августа, 9 ноября", - напоминает адвокат.
Кроме этого, владелец жилья должен подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах, где указывается общая сумма полученной арендной платы за год.
Важно, что с 9 июня Верховная Рада поддержала законопроект о снижении налога на аренду - НДФЛ для арендодателей снизится с 18% до 5%. Закон должен заработать с 2027-го.
Налоговая служба активно отслеживает доходы от недвижимости. За нарушение правил уплаты налогов предусмотрены финансовые санкции:
В случае систематического уклонения от налогов суммы штрафов могут достигать от 51 000 до 85 000 гривен за сокрытие доходов. Кроме административной, закон предусматривает и уголовную ответственность за неуплату налогов в крупных размерах.
По словам Татьяны Даниленко, из-за экономических трудностей, вызванных войной, многие арендодатели вынужденно работают "в тени", поскольку аренда жилья часто является их единственным средством выживания. Снижение налога должно решить этот вопрос.
Добавим, что в Верховной Раде в этом году зарегистрировали законопроект, который предлагает новые подходы к налогообложению. Документ, в частности, предусматривает налоговые льготы для тех владельцев, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам, ветеранам войны и лицам с инвалидностью вследствие войны.
Ранее мы рассказывали о росте спроса на аренду жилья. Больше всего квартирами интересуются в прифронтовых городах: Запорожье, Харькове и Сумах. А вот в Киеве и Одессе аренда "просела".